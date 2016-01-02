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Расписание матчей
Франция. Кубок
Вильфранш - Сарр-Юнион
Вильфранш - Сарр-Юнион: обзор матча 02 января 2016
Вильфранш
02.01.2016, суббота, 19:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Сарр-Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вильфранш - Сарр-Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Вильфранш
2 : 1
17.10.2026
Канн
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Вильфранш
1 : 2
26.09.2026
Версаль
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/128-finals
1 : 2
15.11.2025
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сарр-Юнион
0 : 1
18.12.2021
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сарр-Юнион
0 : 4
10.02.2016
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сарр-Юнион
1 : 0
19.01.2016
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Вильфранш
1 : 2
02.01.2016
Сарр-Юнион
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Вильфранш
Сарр-Юнион
Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала
2019.02.06 23:16
3
Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»
2019.02.06 20:24
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала
2019.02.06 23:16
3
Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»
2019.02.06 20:24
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
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