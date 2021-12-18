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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сарр-Юнион - Версаль
Сарр-Юнион - Версаль: обзор матча 18 декабря 2021
Сарр-Юнион
18.12.2021, суббота, 15:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Версаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сарр-Юнион - Версаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/128-finals
1 : 2
15.11.2025
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сарр-Юнион
0 : 1
18.12.2021
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сарр-Юнион
0 : 4
10.02.2016
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сарр-Юнион
1 : 0
19.01.2016
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Вильфранш
1 : 2
02.01.2016
Сарр-Юнион
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
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Сарр-Юнион
Версаль
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
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