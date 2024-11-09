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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман: обзор матча 09 ноября 2024
Унион Санта-Фе
09.11.2024, суббота, 22:45
Аргентина. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
75'
J. Domina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман
Желтая карточка
J. Mosqueira
89'
83'
Замена
J. Giani
️️️️
M. Brandán
Замена
️️️️
C. Corvalán
82'
Замена
P. Tanda
️️️️
А. Бальбоа
82'
Желтая карточка
А. Бальбоа
76'
ГОЛ! 1:0!
J. Domina
Пас отдал
F. Pardo
75'
70'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
N. Castro
70'
Замена
L. Ambrogio
️️️️
M. Estigarribia
67'
Желтая карточка
N. Castro
64'
Желтая карточка
N. Breitenbruch
Желтая карточка
J. Domina
64'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
M. Torren
62'
Замена
Л. Верде
️️️️
M. Pittón
62'
59'
Желтая карточка
G. Acosta
58'
Замена
M. de los Santos
️️️️
M. Bajamich
57'
Вторая желтая
G. Ferrari
46'
Замена
M. Orihuela
️️️️
A. Sánchez
Желтая карточка
M. Del Blanco
45'
39'
Желтая карточка
G. Ferrari
Замена
J. Domina
️️️️
N. Orsini
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
20
Mauro Pittón
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
21
Leandro Olima
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
22
Facundo Pimienta
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
4-3-3
25
35
3
3
18
20
7
17
15
9
Бальбоа
34
4-3-3
25
25
6
32
16
11
8
21
32
11
19
20
18
Верде
18
Верде
20
9
Бальбоа
5
5
9
Бальбоа
3
9
9
3
34
30
30
34
32
17
17
32
21
39
39
21
11
26
26
11
19
27
27
19
16
7
7
16
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
21
Leandro Olima
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
22
Facundo Pimienta
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
21
Leandro Olima
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
22
Facundo Pimienta
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман
4
1
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
12
Офсайды
2
4
Количество передач
333
262
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
58
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.8
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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