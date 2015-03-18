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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Тигрес УАНЛ - Сан-Хосе Оруро
Тигрес УАНЛ - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 18 марта 2015
Тигрес УАНЛ
18.03.2015, среда, 06:00
Кубок Либертадорес, группа 6, 4 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Хосе Оруро
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Сан-Хосе Оруро
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0
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 2
26.07.2026
Атлетико Сан-Луис
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
- : -
24.11.2026
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Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
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07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
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24.10.2026
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Боливия. Примера, 22 тур
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