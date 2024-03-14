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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Стокпорт Каунти
Солфорд Сити - Стокпорт Каунти: обзор матча 14 марта 2024
Солфорд Сити
14.03.2024, четверг, 23:00
Англия. Вторая лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
8'
Л. Гарбатт
39'
К. Тилт
51'
И. Турай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Стокпорт Каунти
Замена
M. Lund
️️️️
J. Luamba
83'
83'
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Кэмпс
77'
Желтая карточка
И. Турай
Желтая карточка
D. John
71'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
R. Watson
70'
Желтая карточка
R. Watson
66'
51'
ГОЛ! 2:1!
И. Турай
Пас отдал
П. Мэдден
49'
Желтая карточка
F. Horsfall
46'
Замена
R. Richards
️️️️
О. Бэйли
46'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Л. Касс
Желтая карточка
J. Luamba
45'
+5
Замена
C. Hendry
️️️️
Л. Гарбатт
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Тилт
Пас отдал
M. Smith
39'
34'
Замена
И. Турай
️️️️
И. Бристоу
Желтая карточка
Л. Гарбатт
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарбатт
Пас отдал
D. John
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
8
Matthew Lund
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
31
Rico Richards
ЦФ
2-1-3-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
20
Честерс
42
3
44
14
17
22
21
2-1-1-1-5
5
24
Касс
23
Бристоу
8
Кэмпс
27
Бэйли
19
Вуттон
1
5
10
41
Мэдден
44
5
Мариаппа
5
Мариаппа
44
22
8
8
22
29
Гарбатт
14
14
29
Гарбатт
23
Бристоу
3
Турай
3
Турай
23
Бристоу
24
Касс
34
Кейн
34
Кейн
24
Касс
8
Кэмпс
21
Ипполит
21
Ипполит
8
Кэмпс
27
Бэйли
31
31
27
Бэйли
Остались в запасе
Солфорд Сити
Стокпорт Каунти
1
Joel Torrance
ВР
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Солфорд Сити - Стокпорт Каунти
4
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
15
Офсайды
3
1
Количество передач
278
362
Сейвы
3
2
Точность передач %
51
59
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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