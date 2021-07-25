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Расписание матчей
Олимпиада
Румыния (мол) - Южная Корея (мол.)
Румыния (мол) - Южная Корея (мол.): обзор матча 25 июля 2021
Румыния (мол)
25.07.2021, воскресенье, 14:00
Олимпиада, группа B, 2 тур
0 : 4
Завершен
Южная Корея (мол.)
27'
М. Марин (АГ)
59'
Д. Ли
84'
Л. Кан Ин (П)
90'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния (мол) - Южная Корея (мол.)
90'
ГОЛ! 0:4!
Л. Кан Ин
Пас отдал
С. Мин-Кю
84'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Кан Ин
78'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Х. У-Джо
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
М. Дулкэ
76'
Замена
Э. Флореску
️️️️
A. Ciobanu
76'
Желтая карточка
A. Pascanu
67'
65'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
Л. Дон-Жун
Замена
R. Grigore
️️️️
Р. Бобоц
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ли
Пас отдал
Л. Дон-Жун
Замена
В. Джордже
️️️️
A. Sefer
56'
Замена
A. Sîntean
️️️️
G. Ganea
56'
46'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
J. Seung-Won
Вторая желтая
I. Gheorghe
45'
+1
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Марин
Желтая карточка
I. Gheorghe
25'
8'
Желтая карточка
J. Seung-Won
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния (мол)
14
Алекс Добре
ЛВ
6
Марко Дулкэ
ОП
5
A. Pascanu
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
0
Раду Бобоц
ЦФ
0
Andrei Ciobanu
ЦФ
0
A. Sefer
ЦФ
0
Ion Gheorghe
ЦФ
0
George Ganea
ЦФ
16
Михай Айоани
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Южная Корея (мол.)
0
Джи-Су Парк
ЦФ
0
Kang Yoon-Sung
ЦФ
14
Дон-Ген Ли
ЦФ
5
Won Du-Jae
ЦФ
29
Jung Seung-Won
ЦФ
0
Ли Дон-Жун
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Румыния (мол)
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Эдуард Флореску
ЦФ
0
Andrei Sîntean
ЦФ
0
Валентин Джордже
ЦФ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Ricardo Grigore
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Южная Корея (мол.)
19
Ли Кан Ин
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
17
Сон Мин-Кю
ЦФ
1-1-5
6
Дулкэ
14
Добре
0
16
Айоани
0
0
0
5
5
16
У-Джо
0
Ум
0
Дон-Жун
29
6
Дулкэ
6
Балуцэ
6
Балуцэ
6
Дулкэ
0
0
Флореску
0
Флореску
0
0
0
0
0
0
0
Джордже
0
Джордже
0
0
Бобоц
0
0
0
Бобоц
16
У-Джо
19
Кан Ин
19
Кан Ин
16
У-Джо
29
22
Чан Хун
22
Чан Хун
29
0
Дон-Жун
17
Мин-Кю
17
Мин-Кю
0
Дон-Жун
Остались в запасе
Румыния (мол)
Южная Корея (мол.)
0
A. Chindris
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
0
A. Chindris
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Адриан Муту
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Румыния (мол) - Южная Корея (мол.)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
25.03.2025
Нидерланды (мол)
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
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