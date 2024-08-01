Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль: обзор матча 01 августа 2024
Унион Санта-Фе
01.08.2024, четверг, 00:30
Аргентина. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Росарио Сентраль
70'
M. Pittón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ибарра
90'
Желтая карточка
E. Coronel
88'
Пенальти не реализован!
Э. Копетти
Замена
E. Roldán
️️️️
S. Rivero
83'
81'
Замена
A. Modica
️️️️
M. Rubén
Желтая карточка
N. Paz
79'
72'
Замена
L. Giaccone
️️️️
Х. Кампас
ГОЛ! 1:0!
M. Pittón
Пас отдал
M. Del Blanco
70'
Замена
L. Gamba
️️️️
N. Orsini
67'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
M. Torren
62'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
46'
39'
Желтая карточка
M. Rubén
Желтая карточка
J. Mosqueira
18'
12'
Желтая карточка
Х. Кампас
8'
Желтая карточка
J. Gimenez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
26
Lautaro Giaccone
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Agustin Modica
ЦФ
3-2-3-2
25
3
32
12
18
35
20
17
7
9
Бальбоа
34
4-1-1-1-3
1
15
24
3
32
5
Ибарра
16
8
Кампас
9
22
Копетти
11
7
23
23
7
12
15
15
12
3
9
9
3
34
21
21
34
8
Кампас
26
26
8
Кампас
9
9
9
9
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
1
Аксель Вернер
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль
2
5
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
13
Офсайды
0
1
Количество передач
276
351
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.13
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
Новости команд
Все
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
31 августа
1
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
29 августа
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
27 августа
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
31 августа
1
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
29 августа
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
27 августа
Клуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
22 июля
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+