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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Рома
Юнион СЖ - Рома: обзор матча 07 ноября 2024
Юнион СЖ
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рома
77'
К. Мак Аллистер
62'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Рома
Желтая карточка
Р. Сайкс
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
89'
79'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
79'
Замена
М. Соуле
️️️️
Т. Бальданци
ГОЛ! 1:1!
К. Мак Аллистер
Пас отдал
Ш. Ванхутте
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Халаили
68'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
М. Фусейни
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Манчини
Пас отдал
Л. Пеллегрини
55'
Замена
А. Довбик
️️️️
Э. Шомуродов
55'
Замена
Н. Писилли
️️️️
Э. Ле Фе
27'
Желтая карточка
З. Челик
4'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-1-2-1
49
Морис
26
Сайкс
27
Садики
28
Мачида
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
22
Нианг
25
Халаили
16
Фусейни
29
Иванович
3-3-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
28
Ле Фе
7
Пеллегрини
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
25
Халаили
13
Родригес
13
Родригес
25
Халаили
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
28
Ле Фе
61
Писилли
61
Писилли
28
Ле Фе
8
Бальданци
18
Соуле
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Юнион СЖ
Рома
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Юнион СЖ - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
14
Офсайды
2
2
Количество передач
360
506
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.55
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
1 : 0
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 0
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Король Бодуэн
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