Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
Тальерес де Кордоба - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 18 августа 2024
Тальерес де Кордоба
18.08.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
75'
B. Barticciotto
90+5'
J. Gabriel Rodríguez
45+1'
G. Ríos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
Желтая карточка
J. Gabriel Rodríguez
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
A. Mulet
ГОЛ! 2:1!
J. Gabriel Rodríguez
Пас отдал
Х. Портилья
90'
+5
90'
Желтая карточка
Э. Бургос
83'
Замена
A. Mulet
️️️️
L. Ríos
83'
Замена
J. Sanguina
️️️️
S. Villa
Замена
Б. Риверос
️️️️
М. Анхель Наварро
82'
ГОЛ! 1:1!
B. Barticciotto
Пас отдал
С. Паласиос
75'
Замена
Г. Бенавидес
️️️️
A. Vigo
74'
Замена
М. Галарса
️️️️
M. Esquivel
74'
70'
Замена
N. Gallardo
️️️️
F. Milo
66'
Желтая карточка
F. Milo
Замена
F. Girotti
️️️️
U. Ortegoza
61'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
V. Depietri
61'
60'
Замена
V. Ramis
️️️️
F. Romero
60'
Замена
Э. Хам
️️️️
G. Ríos
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
G. Ríos
Пас отдал
L. Ríos
32'
Желтая карточка
L. Abecasis
22'
Желтая карточка
S. Villa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
(К)
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
32
Matías Esquivel
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
11
Gonzalo Ríos
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Тальерес де Кордоба
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
77
Luis Sequeira
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
4-2-1-3
26
Моралес
29
Наварро
4
17
28
16
27
Портилья
34
Паласиос
25
11
32
4-3-3
33
2
20
Бургос
25
40
11
5
8
29
22
7
29
Наварро
15
Риверос
15
Риверос
29
Наварро
28
29
Бенавидес
29
Бенавидес
28
32
80
Галарса
80
Галарса
32
16
99
99
16
11
33
33
11
25
5
5
25
11
8
Хам
8
Хам
11
8
32
32
8
22
9
9
22
7
7
7
7
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
17
Гвидо Эррера
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
23
Gonzalo Marinelli
ВР
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
77
Luis Sequeira
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
17
Гвидо Эррера
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
77
Luis Sequeira
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
1
5
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
11
7
Офсайды
5
2
Количество передач
626
255
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
62
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.15
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Новости команд
Все
Тальерес де Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+