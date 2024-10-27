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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо: обзор матча 27 октября 2024
Индепендьенте Ривадавия
27.10.2024, воскресенье, 05:45
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
4'
V. Ramis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо
Замена
F. Milo
️️️️
T. Ostchega
85'
Замена
A. Mulet
️️️️
S. Villa
84'
Замена
F. Romero
️️️️
L. Sequeira
83'
Желтая карточка
T. Ostchega
78'
Замена
G. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
78'
74'
Замена
I. Leguizamon
️️️️
E. Cerutti
Замена
I. Villalba
️️️️
V. Ramis
68'
Желтая карточка
L. Sequeira
66'
65'
Замена
N. Barrios
️️️️
E. Irala
65'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
N. Bustos
54'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Желтая карточка
E. Centurión
54'
ГОЛ! 1:0!
V. Ramis
Пас отдал
S. Villa
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
5
Elián Irala
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Сан-Лоренсо
12
Орландо Гилл
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
3-1-4-2
33
20
Бургос
42
16
8
Хам
15
11
77
5
7
22
3-1-1-1-4
20
8
37
Кампи
3
5
Ремеди
5
10
Муньяин
9
19
7
14
7
40
40
7
16
25
25
16
22
32
32
22
11
11
11
11
77
7
7
77
7
29
29
7
5
28
28
5
19
29
Вомбергар
29
Вомбергар
19
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
12
Орландо Гилл
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Остались в запасе
12
Орландо Гилл
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо
3
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
14
12
Офсайды
5
1
Количество передач
217
480
Сейвы
3
1
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.79
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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