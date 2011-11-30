Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Удинезе
Ренн - Удинезе: обзор матча 30 ноября 2011
Ренн
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Удинезе
Желтая карточка
А. Теттей
+2
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Замена
Д. Пинци
️️️️
Т. Дубе
Замена
Д. Баста
️️️️
М. Исла
Замена
Т. Думбия
️️️️
С. Дальма
Желтая карточка
Т. Дубе
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
Ж. Манджек
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Д. Бойе
Желтая карточка
С. Дальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
24
Джеббур
27
Кана-Бийик
17
Мавинга
21
Бойе
8
Браими
6
Теттей
17
Пажо
10
Дальма
12
Букари
15
Хаджи
4-4-2
1
Ханданович
5
Экстранд
5
Данило
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
7
Агьеманг-Баду
6
Дубе
27
Асамоа
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
21
Бойе
40
Манджек
40
Манджек
21
Бойе
8
Браими
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Браими
10
Дальма
3
Думбия
3
Думбия
10
Дальма
22
Исла
8
Баста
8
Баста
22
Исла
6
Дубе
3
Пинци
3
Пинци
6
Дубе
Остались в запасе
Ренн
Удинезе
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ренн - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Удинезе
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+