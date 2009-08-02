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Тернана - Ренато Кури Анголана: обзор матча 02 августа 2009

Тернана
02.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Ренато Кури Анголана
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Тернана - Ренато Кури Анголана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Ренато Кури Анголана
Италия. Кубок, 1 раунд
Тернана
3 : 2
02.08.2009
Ренато Кури Анголана
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 0
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Ренато Кури Анголана
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