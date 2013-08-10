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Товарищеские матчи. Клубы
Саутгемптон - Реал Сосьедад
Саутгемптон - Реал Сосьедад: обзор матча 10 августа 2013
Саутгемптон
10.08.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
4 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
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Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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2 : 3
24.10.2026
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Саутгемптон
0 : 0
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- : -
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2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
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