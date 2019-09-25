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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Рединг
Вулверхэмптон - Рединг: обзор матча 25 сентября 2019
Вулверхэмптон
25.09.2019, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
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- : -
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1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
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Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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