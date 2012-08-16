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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико - Испания
Пуэрто-Рико - Испания: обзор матча 16 августа 2012
Пуэрто-Рико
16.08.2012, четверг, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэрто-Рико - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
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