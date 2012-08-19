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Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Вердер
Пройссен - Вердер: обзор матча 19 августа 2012
Пройссен
19.08.2012, воскресенье, 18:00
Германия. Кубок, 1 раунд
4 : 2
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пройссен - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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