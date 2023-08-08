Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Солфорд Сити
Престон - Солфорд Сити: обзор матча 08 августа 2023
Престон
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Солфорд Сити
44'
Б. Вудберн
50'
Д. Холмс
5'
К. Макленнан
38'
К. Макленнан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Престон - Солфорд Сити
Пенальти не реализован!
Р. Ледсон
ГОЛ!
M. Smith
0:1
Желтая карточка
K. Best
90'
+7
90'
+3
Замена
О. Бэйли
️️️️
К. Макленнан
80'
Желтая карточка
A. Cairns
78'
Замена
M. Lund
️️️️
L. Bolton
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Холмс
78'
72'
Замена
L. Shephard
️️️️
К. Тилт
71'
Замена
M. Smith
️️️️
C. Hendry
71'
Замена
O. Ashley
️️️️
R. Watson
Замена
А. Брауне
️️️️
J. Seary
71'
Желтая карточка
Д. Холмс
50'
ГОЛ! 2:2!
Д. Холмс
50'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Д. Стори
46'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
L. Leigh
46'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
K. Taylor
46'
ГОЛ! 1:2!
Б. Вудберн
Пас отдал
Д. Холмс
44'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Макленнан
27'
Желтая карточка
К. Макленнан
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Макленнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Josh Seary
ЦП
30
Kian Taylor
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
24
Felipe
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
48
Alfie Henderson
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
3-4-1-2
13
Корнелл
14
Стори
5
Бауэр
6
Уотмоу
17
3
14
Холмс
30
7
Вудберн
18
Кин
8
3-3-1-4
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
42
14
Маллан
8
11
Макленнан
44
14
14
21
14
Стори
16
Хьюз
16
Хьюз
14
Стори
8
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
30
4
Ледсон
4
Ледсон
30
17
8
Брауне
8
Брауне
17
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
11
Макленнан
27
Бэйли
27
Бэйли
11
Макленнан
44
6
6
44
8
8
8
8
16
Тилт
32
32
16
Тилт
14
17
17
14
Остались в запасе
Престон
Солфорд Сити
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
24
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
48
Alfie Henderson
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
24
Felipe
ЦФ
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
48
Alfie Henderson
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Престон - Солфорд Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Солфорд Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+