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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Стивенидж
Портсмут - Стивенидж: обзор матча 01 января 2024
Портсмут
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Стивенидж
12'
П. Лэйн
33'
C. Bishop
26'
Л. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Стивенидж
Замена
Б. Стивенсон
️️️️
C. Saydee
90'
+8
90'
+6
Красная карточка
Н. Томпсон
Желтая карточка
У. Норрис
90'
+1
88'
Желтая карточка
Н. Томпсон
87'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Робертс
Желтая карточка
Д. Рафферти
86'
Замена
C. Saydee
️️️️
А. Робертсон
83'
Замена
Т. Девлин
️️️️
П. Лэйн
78'
72'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
Желтая карточка
М. Пак
62'
60'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
Л. Томпсон
57'
Желтая карточка
Д. Робертс
46'
Замена
B. Thompson
️️️️
Ф. Барнс
46'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
E. List
46'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
D. Sweeney
42'
Желтая карточка
Н. Фримен
35'
Желтая карточка
D. Sweeney
ГОЛ! 2:1!
C. Bishop
Пас отдал
П. Лэйн
33'
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Томпсон
Пас отдал
Д. Рид
ГОЛ! 1:0!
П. Лэйн
Пас отдал
А. Робертсон
12'
11'
Желтая карточка
Л. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
26
Dan Sweeney
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
3-4-3
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
18
Робертсон
32
Лэйн
7
Пак
9
11
Камара
3
4-2-1-3
1
Эшби-Хэммонд
2
Джеймс-Уилдин
5
Пьерджанни
5
Барнс
26
Батлер
23
Томпсон
22
Фримен
11
Робертс
10
9
Рид
26
32
Лэйн
24
Девлин
24
Девлин
32
Лэйн
7
Стивенсон
7
Стивенсон
18
Робертсон
38
38
18
Робертсон
10
8
8
10
26
4
Томпсон
4
Томпсон
26
11
Робертс
14
МакДональд
14
МакДональд
11
Робертс
5
Барнс
8
8
5
Барнс
23
Томпсон
15
Хеммингс
15
Хеммингс
23
Томпсон
Остались в запасе
Портсмут
Стивенидж
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
47
Кристиан Хеги
ВР
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Портсмут - Стивенидж
3
1
6
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
20
Количество передач
443
339
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
57
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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