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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Платенсе
Тигре - Платенсе: обзор матча 03 ноября 2024
Тигре
03.11.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Платенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Платенсе
Желтая карточка
Н. Пас
89'
86'
Замена
G. Hachen
️️️️
G. Mainero
Замена
S. Medina
️️️️
N. Banegas
81'
76'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Пеллегрино
64'
Замена
R. Martinez
️️️️
В. Таборда
Замена
D. Sarmiento
️️️️
Г. Марони
62'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Ф. Феррейра
60'
Замена
B. Armoa
️️️️
E. Forclaz
46'
46'
Замена
A. Ocampo
️️️️
T. Cervera
45'
+2
Желтая карточка
S. Marcich
43'
Желтая карточка
G. Mainero
Желтая карточка
A. Cardozo
43'
Желтая карточка
E. Forclaz
36'
34'
Желтая карточка
F. Juárez
Желтая карточка
M. Garay
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Gian Nardelli
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
3-5-1-1
12
3
5
3
Пас
30
26
11
33
Марони
27
8
14
Феррейра
4-3-3
30
20
6
25
13
7
8
14
32
Пеллегрино
25
20
Таборда
5
21
21
5
11
27
27
11
33
Марони
11
11
33
Марони
14
Феррейра
24
Рамирес
24
Рамирес
14
Феррейра
25
7
7
25
7
20
20
7
32
Пеллегрино
21
21
32
Пеллегрино
20
Таборда
77
77
20
Таборда
Остались в запасе
Тигре
Платенсе
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
5
Ivan Gómez
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
5
Ivan Gómez
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Тигре - Платенсе
4
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
14
Количество передач
520
267
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.3
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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