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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе: обзор матча 24 августа 2024
Индепендьенте Ривадавия
24.08.2024, суббота, 00:00
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Платенсе
9'
М. Пеллегрино
87'
R. Martinez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Платенсе
87'
ГОЛ! 0:2!
R. Martinez
Пас отдал
A. Lotti
87'
Замена
A. Lotti
️️️️
G. Mainero
87'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
80'
Замена
J. Pablo Pignani
️️️️
I. Gómez
Замена
M. Asenjo
️️️️
F. Romero
77'
Замена
J. Sanguina
️️️️
S. Villa
77'
67'
Замена
C. Villalba
️️️️
F. Juárez
Замена
L. Sequeira
️️️️
L. Ríos
61'
Замена
️️️️
Э. Хам
61'
Желтая карточка
F. Romero
60'
42'
Желтая карточка
I. Gómez
Желтая карточка
T. Ostchega
40'
Замена
G. Ríos
️️️️
I. Villalba
36'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрино
Пас отдал
B. Barros Schelotto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
8
Lautaro Ríos
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
7
F. Romero
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
40
I. Villalba
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
28
Manuel Tucker
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
4-1-3-2
33
2
14
20
Бургос
16
8
Хам
8
5
7
40
22
4-5-1
30
20
6
31
13
7
14
29
5
8
32
Пеллегрино
8
77
77
8
40
11
11
40
22
9
9
22
7
31
31
7
5
42
42
5
8
25
25
8
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
7
21
21
7
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Платенсе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
7
Agustín Ocampo
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Платенсе
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
510
193
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
52
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.92
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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