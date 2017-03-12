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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Платаниас - Верия
Платаниас - Верия: обзор матча 12 марта 2017
Платаниас
12.03.2017, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Верия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Платаниас - Верия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Платаниас
Греция. Суперлига, 30 тур
ПАОК
3 : 0
05.05.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 29 тур
Платаниас
1 : 2
29.04.2018
Паниониос
Греция. Суперлига, 28 тур
Атромитос
4 : 1
22.04.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 27 тур
Платаниас
0 : 1
15.04.2018
АЕК
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
4 : 0
02.04.2018
Платаниас
Верия
Греция. Суперлига, Финал
ПАС Ламия
1 : 1
18.06.2022
Верия
Греция. Суперлига, Финал
Верия
1 : 2
11.06.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 30 тур
Ксанти
3 : 0
30.04.2017
Верия
Греция. Суперлига, 29 тур
Верия
4 : 3
23.04.2017
Астерас
Греция. Суперлига, 28 тур
Панетоликос
1 : 0
09.04.2017
Верия
Информация о матче
Стадион:
Димотико
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Верия
18-летний голкипер греческой «Верии» умер на тренировке
2015.09.03 06:48
4
18-летний голкипер греческой «Верии» умер на тренировке
2015.09.03 06:48
4
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