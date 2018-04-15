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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Платаниас - АЕК
Платаниас - АЕК: обзор матча 15 апреля 2018
Платаниас
15.04.2018, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 27 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
39'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Платаниас - АЕК
Желтая карточка
Ч. Удоджи
78'
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
С. Араухо
Начало матча
Статистика матча Платаниас - АЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Платаниас
Греция. Суперлига, 30 тур
ПАОК
3 : 0
05.05.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 29 тур
Платаниас
1 : 2
29.04.2018
Паниониос
Греция. Суперлига, 28 тур
Атромитос
4 : 1
22.04.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 27 тур
Платаниас
0 : 1
15.04.2018
АЕК
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
4 : 0
02.04.2018
Платаниас
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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