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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Перу
Южная Корея - Перу: обзор матча 16 июня 2023
Южная Корея
16.06.2023, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Перу
11'
Б. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Перу
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
H. Ahn
85'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Х. Хванг
85'
80'
Замена
С. Пенья
️️️️
Б. Рейна
70'
Замена
А. Валера
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Г. Чо
️️️️
Х. О
63'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Джэ Сон
63'
58'
Замена
А. Сантамария
️️️️
П. Акино
58'
Замена
У. Картахена
️️️️
М. Трауко
57'
Замена
Л. Абрам
️️️️
К. Гонсалес
57'
Замена
К. Куэва
️️️️
Э. Флорес
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рейна
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
0
Джи-Су Парк
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
5
Won Du-Jae
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Алекс Валера
ЦФ
3-2-2-3
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
0
Парк
15
Сын Хен
0
6
Ин Бом
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
11
Хванг
18
О
5
4-3-2
1
Галлезе
5
Араухо
22
Калленс
19
Йотун
6
Трауко
23
Акино
10
Гонсалес
11
Рейна
20
Флорес
9
Герреро
10
Джэ Сон
5
Хонг
5
Хонг
10
Джэ Сон
0
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
0
18
О
9
Чо
9
Чо
18
О
11
Хванг
16
У-Джо
16
У-Джо
11
Хванг
10
Гонсалес
2
Абрам
2
Абрам
10
Гонсалес
23
Акино
4
Сантамария
4
Сантамария
23
Акино
6
Трауко
16
Картахена
16
Картахена
6
Трауко
20
Флорес
10
Куэва
10
Куэва
20
Флорес
11
Рейна
10
Пенья
10
Пенья
11
Рейна
9
Герреро
20
Валера
20
Валера
9
Герреро
Остались в запасе
Южная Корея
Перу
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
13
Джун-Хо Сон
ОП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
16
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
13
Джун-Хо Сон
ОП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
16
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Южная Корея - Перу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
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