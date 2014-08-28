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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Зволле
Спарта - Зволле: обзор матча 28 августа 2014
Спарта
28.08.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Зволле
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спарта - Зволле
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0
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0
0
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
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05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
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Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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1 : 1
06.11.2026
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Зволле
1 : 0
01.11.2026
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1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
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