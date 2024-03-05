Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - ПСЖ
Реал Сосьедад - ПСЖ: обзор матча 05 марта 2024
Реал Сосьедад
05.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
89'
М. Мерино
15'
К. Мбаппе
56'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - ПСЖ
ГОЛ! 1:2!
М. Мерино
89'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
М. Субименди
83'
83'
Замена
К. Солер
️️️️
А. Хакими
82'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
77'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ф. Руис
Замена
А. Силва
️️️️
М. Оярсабаль
77'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
И. Субельдия
76'
61'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
61'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Ш. Бекер
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Кан Ин
Желтая карточка
И. Субельдия
54'
46'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Б. Барколя
45'
+4
Желтая карточка
У. Дембеле
Желтая карточка
Т. Кубо
42'
41'
Желтая карточка
А. Хакими
28'
Желтая карточка
Н. Мендеш
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
23
Шеральдо Бекер
ЛП
36
Мартин Субименди
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПП
10
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
19
Андре Силва
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-4-1
1
Ремиро
22
Галан
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Траоре
36
Субименди
23
Бекер
23
Мерино
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
4-1-2-3
1
Доннарумма
2
Хакими
21
Эрнандес
4
Бералдо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
10
Мбаппе
29
Барколя
5
Субельдия
16
Пачеко
16
Пачеко
5
Субельдия
36
Субименди
8
Оласагасти
8
Оласагасти
36
Субименди
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
19
Силва
19
Силва
10
Оярсабаль
25
Мендеш
20
Мукиэле
20
Мукиэле
25
Мендеш
8
Руис
5
Угарте
5
Угарте
8
Руис
2
Хакими
18
Солер
18
Солер
2
Хакими
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
9
Муани
9
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Реал Сосьедад
ПСЖ
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - ПСЖ
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
13
Офсайды
5
7
Количество передач
360
470
Сейвы
5
6
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.25
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
ПСЖ
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
11:58
2
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
09:47
Тренер «Сосьедада» доволен игрой Захаряна
00:24
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
09:47
Тренер «Сосьедада» доволен игрой Захаряна
00:24
В «Сосьедаде» думают о зимнем уходе Захаряна
Вчера, 16:45
2
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
Вчера, 11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
26 ноября
2
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
11:58
2
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
Вчера, 20:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+