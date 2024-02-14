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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Реал Сосьедад
ПСЖ - Реал Сосьедад: обзор матча 14 февраля 2024
ПСЖ
14.02.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
58'
К. Мбаппе
70'
Б. Барколя
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
Х. Траоре
88'
Замена
Х. Арамбуру
️️️️
Х. Галан
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
83'
78'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
78'
Замена
У. Садик
️️️️
А. Силва
78'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Р. Ле Норман
Замена
М. Асенсио
️️️️
Б. Барколя
72'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Перейра
72'
ГОЛ! 2:0!
Б. Барколя
Пас отдал
Ф. Руис
70'
66'
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Барренечеа
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Маркиньос
58'
36'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Лукас Бералдо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛП
36
Мартин Субименди
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПП
10
Брайс Мендес
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
4
Бералдо
5
Маркиньос
2
Перейра
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
10
Мбаппе
10
Дембеле
4-1-3-1-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
22
Галан
36
Субименди
14
Кубо
23
Мерино
7
Барренечеа
10
Мендес
19
Силва
2
Перейра
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Перейра
29
Барколя
10
Асенсио
10
Асенсио
29
Барколя
10
Дембеле
9
Муани
9
Муани
10
Дембеле
24
Ле Норман
16
Пачеко
16
Пачеко
24
Ле Норман
22
Галан
2
Арамбуру
2
Арамбуру
22
Галан
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
19
Силва
6
Садик
6
Садик
19
Силва
Остались в запасе
ПСЖ
Реал Сосьедад
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча ПСЖ - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
6
15
Офсайды
3
2
Количество передач
570
337
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.57
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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