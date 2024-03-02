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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Сент-Этьен
Париж - Сент-Этьен: обзор матча 02 марта 2024
Париж
02.03.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Сент-Этьен
Замена
П. Амель
️️️️
A. Gory
90'
+1
81'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Н. Дико
72'
53'
Желтая карточка
И. Масон
Желтая карточка
С. Шергуи
45'
+1
40'
Желтая карточка
Д. Аппиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
94
Enzo Mayilla
ЦФ
3-3-1-3
16
31
Шергуи
13
Дабила
5
Мбоу
14
22
17
Камара
10
Кеббаль
20
11
12
Дико
4-1-2-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
50
Наде
97
Масон
6
Монконду
7
Шамбос
11
Фомба
11
Мбюкю
9
Сиссоко
7
Кардона
11
29
Амель
29
Амель
11
12
Дико
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
12
Дико
11
Мбюкю
8
Бушуари
8
Бушуари
11
Мбюкю
Остались в запасе
Париж
Сент-Этьен
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
94
Enzo Mayilla
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
94
Enzo Mayilla
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Париж - Сент-Этьен
1
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
383
383
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
Посещаемость:
18000
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