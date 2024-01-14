Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - АЕЗ Закакиу
Пафос - АЕЗ Закакиу: обзор матча 14 января 2024
Пафос
14.01.2024, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
4 : 0
Завершен
АЕЗ Закакиу
21'
О. Валакари
58'
М. Танкович
90+1'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - АЕЗ Закакиу
ГОЛ! 3:0!
Бруно
90'
+1
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
82'
Желтая карточка
М. Мельюсо
81'
Замена
Бруно
️️️️
Ж. Маседа
79'
Замена
П. Бочкай
️️️️
М. Танкович
79'
79'
Замена
️️️️
A. David Reynolds
67'
Замена
V. Matongo
️️️️
I. Chatzivasilis
Замена
Пепе
️️️️
О. Валакари
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Танкович
58'
ГОЛ! 1:0!
О. Валакари
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
4
Ismael Yandal
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
4-3-3
1
Ивушич
22
Мельюсо
28
Рус
44
32
Икоко
36
Кане
8
Валакари
25
Наме
11
Маседа
30
Драгомир
22
Танкович
4-3-3
1
33
13
Дельмиру
2
4
10
33
30
29
26
17
8
Валакари
88
Пепе
88
Пепе
8
Валакари
22
Танкович
12
Бочкай
12
Бочкай
22
Танкович
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
11
Маседа
7
Бруно
7
Бруно
11
Маседа
26
18
18
26
Остались в запасе
Пафос
АЕЗ Закакиу
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - АЕЗ Закакиу
1
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
9
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
17
9
Сейвы
1
4
Удары мимо ворот
8
3
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Chatzigeorgiou, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Новости команд
Все
Пафос
АЕЗ Закакиу
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+