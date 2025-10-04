Введите ваш ник на сайте
Славен Белупо - Осиек: онлайн-трансляция 04 октября 2025

Славен Белупо
04.10.2025, суббота, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
- : -
Не начался
Осиек
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Славен Белупо - Осиек
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Славен Белупо
Осиек
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
27 декабря 2024, 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
30 мая 2024, 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
4 мая 2024, 08:44
Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб
4 сентября 2023, 23:32
5
Даку переходит из «Осиека» в «Рубин»: в Косово раскрыли детали сделки
3 июля 2023, 20:15
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
23 июня 2022, 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
31 мая 2022, 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
18 января 2022, 21:10
1
Терюшков: «Химки» близки к подписанию полузащитника «Славена» Главчича»
13 января 2022, 14:15
«Бавария» подписала 16-летнего хорвата Звонарека
10 сентября 2021, 12:20
Больше новостей
Хорватия. Футбольная лига
Все
Текущие
Будущие
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
- : -
26.09.2025
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Риека
- : -
27.09.2025
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Хайдук
- : -
27.09.2025
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Горица
- : -
28.09.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо
- : -
28.09.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Истра 1961
2 : 1
21.09.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Горица
2 : 1
21.09.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Осиек
4 : 0
14.09.2025
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
12.09.2025
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Локомотива
1 : 1
31.08.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Горица
2 : 1
21.09.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
12.09.2025
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Вуковар
1 : 2
30.08.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Славен Белупо
1 : 2
23.08.2025
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Хайдук
3 : 0
17.08.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Истра 1961
2 : 1
21.09.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Осиек
4 : 0
14.09.2025
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Локомотива
1 : 1
31.08.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Осиек
0 : 2
24.08.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Вараждин
0 : 0
17.08.2025
Осиек
