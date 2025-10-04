Славен Белупо

Даку переходит из «Осиека» в «Рубин»: в Косово раскрыли детали сделки

Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»

Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»

«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»

«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года

Терюшков: «Химки» близки к подписанию полузащитника «Славена» Главчича»

«Бавария» подписала 16-летнего хорвата Звонарека