Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - ОФК
ТСЦ Бачка Топола - ОФК: онлайн-трансляция 17 августа 2025
ТСЦ Бачка Топола
17.08.2025, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
- : -
Не начался
ОФК
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - ОФК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ТСЦ Бачка Топола
ОФК
Игрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»
16 июля, 14:33
16 июля, 14:33
Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»
10 июля, 09:05
10 июля, 09:05
1
Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок
5 июля, 19:18
5 июля, 19:18
2
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
5 июля, 18:50
5 июля, 18:50
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
5 июля, 17:54
5 июля, 17:54
4
Игрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»
16 июля, 14:33
Игрок «Краснодара» перейдет в «Крылья Советов»
10 июля, 09:05
1
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу
24 января, 10:28
«Акрон» подписал игрока европейской сборной
15 января, 15:57
Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок
5 июля, 19:18
2
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
5 июля, 18:50
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
5 июля, 17:54
4
Осипенко объяснил свою результативность
1 июля, 11:37
Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК
30 июня, 21:47
Больше новостей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола
ОФК
Сербия. Суперлига, 4 тур
ОФК
1 : 2
09.08.2025
Войводина
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 3 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
02.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 3 тур
ОФК
1 : 0
02.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 2 тур
Радник
0 : 0
26.07.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 3 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
02.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 2 тур
Радник
0 : 0
26.07.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 1 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 1
20.07.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
5 : 2
25.05.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ОФК
1 : 2
09.08.2025
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
ОФК
1 : 0
02.08.2025
Явор
Сербия. Суперлига, 2 тур
Црвена Звезда
7 : 1
26.07.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 1 тур
ОФК
1 : 3
21.07.2025
Спартак Сб
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 2
05.07.2025
ОФК
