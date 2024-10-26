Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Сармиенто: обзор матча 26 октября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
26.10.2024, суббота, 23:15
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
30'
M. Silvetti
22'
И. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Сармиенто
90'
+3
Вторая желтая
F. Paredes
Замена
V. Acuña
️️️️
M. Miljevic
85'
Замена
A. Juárez
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
78'
Замена
G. Chiaverano
️️️️
M. Silvetti
77'
77'
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
Желтая карточка
Р. Фернандес
76'
72'
Замена
G. Gudiño
️️️️
J. Gho
72'
Замена
G. Hauche
️️️️
V. Burgoa
68'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Díaz
67'
Замена
T. Guiacobini
️️️️
M. Garcia
54'
Желтая карточка
E. Méndez
Замена
M. Jaime
️️️️
F. Cardozo
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Silvetti
Пас отдал
M. Miljevic
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Моралес
Пас отдал
Н. Гайтан
13'
Желтая карточка
F. Paredes
Замена
L. Vangioni
️️️️
B. Calderara
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
(К)
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
35
Misael Jaime
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
4-1-2-3
12
20
Шотт
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
25
10
7
11
Гарсия
24
4-5-1
42
2
33
14
17
52
28
10
Гайтан
30
5
9
Моралес
21
21
45
45
10
10
10
10
24
21
21
24
7
35
35
7
11
Гарсия
42
42
11
Гарсия
30
21
21
30
33
26
26
33
28
20
20
28
5
31
31
5
9
Моралес
7
7
9
Моралес
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Сармиенто
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Сармиенто
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
20
Офсайды
1
2
Количество передач
471
320
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.8
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
Все
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Сармиенто
41-летний экс-защитник «Спартака» передумал завершать карьеру
2025.12.13 21:28
2
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Экс-защитник «Спартака» закончит карьеру в 41 год
2025.07.04 11:16
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
41-летний экс-защитник «Спартака» передумал завершать карьеру
2025.12.13 21:28
2
Экс-защитник «Спартака» закончит карьеру в 41 год
2025.07.04 11:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+