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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Новая Зеландия
Швеция - Новая Зеландия: обзор матча 16 июня 2023
Швеция
16.06.2023, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Новая Зеландия
39'
Й. Карлссон
44'
Р. Квайсон
45+1'
Й. Карлссон
90+2'
Э. Эланга
8'
К. Маккоуэтт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швеция - Новая Зеландия
ГОЛ! 4:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Р. Квайсон
90'
+2
79'
Замена
Н. Пиджнакер
️️️️
М. Боксолл
79'
Замена
M. Rojas
️️️️
К. Маккоуэтт
79'
Замена
А. Грейв
️️️️
Э. Джаст
Замена
Э. Куртулуш
️️️️
Х. Экдаль
76'
75'
Замена
К. Льюис
️️️️
М. Гарбетт
67'
Замена
M. Mata
️️️️
Б. Уэйн
Замена
Х. Ларссон
️️️️
Й. Каюсте
61'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Классон
61'
Замена
К. Сема
️️️️
Г. Гудмундссон
46'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
К. Ольссон
46'
ГОЛ! 3:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
К. Ольссон
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
К. Ольссон
44'
ГОЛ! 1:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
В. Классон
39'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Маккоуэтт
Пас отдал
М. Гарбетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Новая Зеландия
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Новая Зеландия
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
23
Клейтон Льюис
ЦП
24
Каллан Эллиот
ЦФ
26
Томми Смит
ЦФ
0
Marco Rojas
ЦФ
21
Max Mata
ЦФ
11
Алекс Грейв
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Нордфельдт
5
Гудмундссон
15
Старфельт
14
Экдаль
14
Сандгрен
8
Каюсте
19
Роден
20
Ольссон
17
Классон
22
Квайсон
9
Карлссон
3-1-2-1-2
6
Туилома
4
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
10
Гарбетт
8
Стаменич
11
Джаст
18
Уэйн
20
Маккоуэтт
14
Экдаль
20
Куртулуш
20
Куртулуш
14
Экдаль
5
Гудмундссон
13
Сема
13
Сема
5
Гудмундссон
20
Ольссон
16
Карлстрем
16
Карлстрем
20
Ольссон
8
Каюсте
20
Ларссон
20
Ларссон
8
Каюсте
17
Классон
11
Эланга
11
Эланга
17
Классон
4
Боксолл
75
Пиджнакер
75
Пиджнакер
4
Боксолл
10
Гарбетт
23
Льюис
23
Льюис
10
Гарбетт
20
Маккоуэтт
0
0
20
Маккоуэтт
18
Уэйн
21
21
18
Уэйн
11
Джаст
11
Грейв
11
Грейв
11
Джаст
Остались в запасе
Швеция
Новая Зеландия
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
24
Каллан Эллиот
ЦФ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Остались в запасе
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
24
Каллан Эллиот
ЦФ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Швеция - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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