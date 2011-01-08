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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Ноттс Каунти
Сандерленд - Ноттс Каунти: обзор матча 08 января 2011
Сандерленд
08.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Ноттс Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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