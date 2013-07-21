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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сан-Хосе - Норвич Сити
Сан-Хосе - Норвич Сити: обзор матча 21 июля 2013
Сан-Хосе
21.07.2013, воскресенье, 06:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Хосе - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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