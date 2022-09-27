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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Сербия
Норвегия - Сербия: обзор матча 27 сентября 2022
Норвегия
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сербия
42'
Д. Влахович
54'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Сербия
90'
+3
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Митрович
90'
+3
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Тадич
89'
Замена
С. Бабич
️️️️
С. Павлович
86'
Желтая карточка
С. Павлович
Замена
П. Берг
️️️️
А. Ханше-Ольсен
79'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
Б. Мелинг
74'
72'
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Живкович
72'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Костич
Замена
К. Айер
️️️️
Ф. Эушнес
57'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Ю. Рюэрсон
57'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
М. Эльюнусси
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
И. Илич
50'
Желтая карточка
Ф. Костич
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
17
Мелинг
21
Ханше-Ольсен
4
Эстигард
14
Рюэрсон
7
Эушнес
8
Берге
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-3-2-2
23
Милинкович-Савич
13
Велькович
13
Митрович
3
Павлович
14
Живкович
22
Лукич
17
Илич
10
Тадич
11
Костич
23
Влахович
9
Митрович
17
Мелинг
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Мелинг
7
Эушнес
3
Айер
3
Айер
7
Эушнес
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
6
Берг
6
Берг
21
Ханше-Ольсен
11
Эльюнусси
11
Ларсен
11
Ларсен
11
Эльюнусси
3
Павлович
15
Бабич
15
Бабич
3
Павлович
14
Живкович
22
Лазович
22
Лазович
14
Живкович
10
Тадич
21
Джуричич
21
Джуричич
10
Тадич
11
Костич
7
Радоньич
7
Радоньич
11
Костич
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
Остались в запасе
Норвегия
Сербия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Норвегия - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
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