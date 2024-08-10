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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Вестерос
Норрчепинг - Вестерос: обзор матча 10 августа 2024
Норрчепинг
10.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вестерос
90'
K. Höög Jansson
90+6'
В. Хаммершой-Мистрати
51'
H. Offia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Вестерос
ГОЛ! 2:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
L. Shabani
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
K. Höög Jansson
Пас отдал
М. Ватсон
90'
90'
Замена
P. Ribeiro
️️️️
D. Ask
88'
Замена
И. Диабате
️️️️
A. Boudah
88'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
A. Warneryd
88'
Замена
S. Johansson
️️️️
V. Granath
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
C. Björk
82'
Замена
K. Höög Jansson
️️️️
A. Eriksson
82'
Замена
M. Baggesen
️️️️
D. Salihović
82'
Замена
L. Shabani
️️️️
Т. Прица
82'
65'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
H. Offia
58'
Желтая карточка
A. Boudah
51'
ГОЛ! 0:1!
H. Offia
Пас отдал
A. Boudah
31'
Желтая карточка
A. Warneryd
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
14
Ismet Lushaku
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
(К)
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Вестерос
2
Herman Magnusson
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
6
Kevin Höög Jansson
ЦП
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
Вестерос
34
Alfons Wahl
ВР
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
3-5-3
2
Калли
19
Ватсон
24
14
37
Неффати
14
9
Траустасон
16
91
22
Прица
15
3-4-4
2
18
Нсабиюмва
2
8
16
24
29
20
12
7
35
16
3
3
16
15
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
15
22
Прица
7
7
22
Прица
24
6
6
24
20
25
25
20
29
70
Ахлинви
70
Ахлинви
29
8
7
7
8
12
6
6
12
7
8
Диабате
8
Диабате
7
Остались в запасе
Норрчепинг
Вестерос
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
38
Ture Sandberg
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
34
Alfons Wahl
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
21
Victor Wernersson
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
38
Ture Sandberg
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
Остались в запасе
34
Alfons Wahl
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
21
Victor Wernersson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Норрчепинг - Вестерос
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
9
Офсайды
0
1
Количество передач
361
488
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
Все
Норрчепинг
Вестерос
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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