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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер - Сенегал
Нигер - Сенегал: обзор матча 14 ноября 2012
Нигер
14.11.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигер - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
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06.10.2026
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