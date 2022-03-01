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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ницца - Версаль
Ницца - Версаль: обзор матча 01 марта 2022
Ницца
01.03.2022, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Версаль
48'
А. Гуири
73'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ницца - Версаль
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
К. Тюрам
82'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Гуири
79'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
М. Бар
79'
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Гуири
73'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Делор
60'
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
Пас отдал
Ж. Лотомба
48'
Желтая карточка
Х. Будауи
32'
Желтая карточка
М. Бар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ницца - Версаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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