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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Уотфорд
Ньюпорт Каунти - Уотфорд: обзор матча 22 сентября 2020
Ньюпорт Каунти
22.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Уотфорд
18'
T. Abrahams (П)
28'
Й. Лабади
65'
P. Amond
54'
А. Пеньяранда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Уотфорд
89'
Красная карточка
С. Перица
84'
Замена
️️️️
И. Пуссетто
Замена
Р. Уилмотт
️️️️
S. Bennett
82'
Замена
L. Collins
️️️️
Й. Лабади
82'
Желтая карточка
S. Bennett
80'
76'
Желтая карточка
И. Пуссетто
ГОЛ! 3:1!
P. Amond
65'
62'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Пеньяранда
46'
Замена
С. Перица
️️️️
Г. Мюррэй
46'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Ж. Унгбо
Желтая карточка
Й. Лабади
42'
40'
Желтая карточка
D. Agyakwa
ГОЛ! 2:0!
Й. Лабади
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Abrahams
18'
17'
Желтая карточка
T. Stevenson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
17
Йосс Лабади
ЦП
17
Scott Bennett
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
9
P. Amond
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
99
D. Agyakwa
ЦФ
47
Toby Stevenson
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ньюпорт Каунти
31
Том Кинг
ВР
10
Скотт Твайн
АП
7
Робби Уилмотт
ПВ
17
Saikou Janneh
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
Уотфорд
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
35
Adam Parkes
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
2-2-5
15
Купер
5
Деметриу
8
Шихан
17
Лабади
32
9
3
8
1
2-1-1-1-4
26
Бахман
22
Сьерральта
15
Доусон
37
Гарнер
8
Филлипс
23
Пуссетто
24
Синклэйр
39
Мюррэй
47
99
17
Лабади
0
0
17
Лабади
17
7
Уилмотт
7
Уилмотт
17
15
Унгбо
15
Унгбо
39
Мюррэй
18
Перица
18
Перица
39
Мюррэй
Унгбо
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
Унгбо
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Уотфорд
17
Saikou Janneh
ЦФ
31
Том Кинг
ВР
21
Ashley Baker
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Грэм Кофлан
35
Adam Parkes
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
17
Saikou Janneh
ЦФ
31
Том Кинг
ВР
21
Ashley Baker
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
10
Скотт Твайн
АП
Остались в запасе
35
Adam Parkes
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Уотфорд
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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