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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 23 апреля 2022
Норвич Сити
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
35'
Жоэлинтон
41'
Жоэлинтон
49'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
87'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Рашица
75'
74'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Мерфи
67'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Жоэлинтон
Замена
М. Ааронс
️️️️
К. Циммерманн
58'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Норманн
58'
52'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
49'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гимарайнс
41'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
Д. Мерфи
40'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
35'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Бирам
17
Норманн
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
7
Рашица
20
Пукки
4-3-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
24
Ласселлс
33
Берн
23
Таргетт
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
28
Уиллок
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
4
Циммерманн
3
Ааронс
3
Ааронс
4
Циммерманн
7
Рашица
17
Цолис
17
Цолис
7
Рашица
17
Норманн
11
Роу
11
Роу
17
Норманн
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
30
Ритчи
30
Ритчи
23
Мерфи
39
Гимарайнс
34
Гэйл
34
Гэйл
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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