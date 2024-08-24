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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Нефтчи - Олимпик
Нефтчи - Олимпик: обзор матча 24 августа 2024
Нефтчи
24.08.2024, суббота, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Олимпик
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Матчи команд
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Машал
- : -
03.12.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
3 : 0
30.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Олимпик
0 : 1
23.11.2024
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
ОКМК
2 : 2
07.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Олимпик
1 : 2
02.11.2024
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 0
26.10.2024
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