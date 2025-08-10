Введите ваш ник на сайте
Сербия. Суперлига
Напредак - Партизан
Напредак - Партизан: обзор матча 10 августа 2025
Напредак
10.08.2025, воскресенье, 21:30
Сербия. Суперлига, 4 тур
2 : 7
Завершен
Партизан
53'
А. Мадждевац
54'
А. Мадждевац
31'
Й. Милошевич
38'
Б. Натхо
40'
B. Kostić
57'
B. Kostić
60'
A. Kostic
85'
A. Kostic
90'
V. Đurđević
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Напредак - Партизан
Завершен
90'
ГОЛ! 2:7!
Vukašin Đurđević
Пас отдал
Гаяс Жахид
85'
ГОЛ! 2:6!
A. Kostic
Пас отдал
Ognjen Ugrešić
77'
Замена
Гаяс Жахид
️️️️➡️️
Бибрас Натхо
Замена
Милош Вулич
️️️️➡️️
Miloš Tošeski
75'
66'
Замена
Vukašin Đurđević
️️️️➡️️
Стефан Милич
65'
Замена
Ognjen Ugrešić
️️️️➡️️
Vanja Dragojević
65'
Замена
️️️️➡️️
Демба Сек
60'
ГОЛ! 2:5!
A. Kostic
Пас отдал
Марио Юрчевич
57'
ГОЛ! 2:4!
Bogdan Kostić
ГОЛ! 2:3!
Андрия Мадждевац
Пас отдал
Miloš Tošeski
54'
ГОЛ! 1:3!
Андрия Мадждевац
Пас отдал
Урош Игньятович
53'
52'
Желтая карточка
Янис Карабелев
46'
Замена
A. Kostic
️️️️➡️️
Йован Милошевич
Замена
Luka Drobnjak
️️️️➡️️
Mateja Bubanj
46'
Замена
Никола Богдановски
️️️️➡️️
Stefan Hajdin
46'
Замена
Урош Игньятович
️️️️➡️️
Dragan Čubra
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
Bogdan Kostić
38'
ГОЛ! 0:2!
Бибрас Натхо
Пас отдал
Aranđel Stojković
31'
ГОЛ! 0:1!
Йован Милошевич
Пас отдал
Демба Сек
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
84
Lazar Balevic
ВР
27
Dragan Čubra
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
5
Стефан Букорац
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
12
Nebojša Bastajić
(К)
ЦФ
9
Mateja Bubanj
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
40
Nikola Simić
ЦЗ
99
Bogdan Kostić
ЦП
28
Янис Карабелев
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Йован Милошевич
ЦФ
2
Aranđel Stojković
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
31
Ivan Šubert
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
14
Luka Laban
ЦП
33
Никола Богдановски
ПВ
16
Đorđe Skoćajić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
30
Milan Roganović
ЦП
36
Ognjen Ugrešić
ЦП
11
Milan Vukotić
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
70
Dimitrije Janković
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
9
A. Kostic
ЦФ
3-4-3
84
27
25
44
5
Букорац
22
4
7
11
Мадждевац
9
12
3-4-1-2
1
Милошевич
44
Милич
40
4
Юрчевич
28
Карабелев
6
10
Натхо
99
19
Сек
2
7
Милошевич
9
77
77
9
27
24
Игньятович
24
Игньятович
27
22
10
Вулич
10
Вулич
22
44
33
Богдановски
33
Богдановски
44
44
Милич
24
24
44
Милич
6
36
36
6
10
Натхо
29
Жахид
29
Жахид
10
Натхо
7
Милошевич
9
9
7
Милошевич
Остались в запасе
Напредак
Партизан
1
Vladimir Savić
ВР
31
Ivan Šubert
ЦЗ
14
Luka Laban
ЦП
16
Đorđe Skoćajić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
31
Miloš Krunić
ВР
30
Milan Roganović
ЦП
11
Milan Vukotić
ЦП
70
Dimitrije Janković
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
31
Ivan Šubert
ЦЗ
14
Luka Laban
ЦП
16
Đorđe Skoćajić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
30
Milan Roganović
ЦП
11
Milan Vukotić
ЦП
70
Dimitrije Janković
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Напредак - Партизан
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
12
Количество передач
351
486
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
8
2
