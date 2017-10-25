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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Тур - Нант
Тур - Нант: обзор матча 25 октября 2017
Тур
25.10.2017, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тур - Нант
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Валле дю Шер
Новости команд
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Тур
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Кубок французской лиги. «ПСЖ» победил «Страсбур» и другие результаты
2017.12.14 01:06
Кубок французской лиги. «Лион» переиграл «Тур»
2015.12.17 00:03
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
2015.09.25 10:14
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
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