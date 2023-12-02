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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Моркамб
Уиком Уондерерс - Моркамб: обзор матча 02 декабря 2023
Уиком Уондерерс
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Моркамб
38'
Э. Кинг
56'
Т. Блоксхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Моркамб
90'
+5
Желтая карточка
A. Smith
Желтая карточка
К. Филлипс
88'
87'
Замена
J. Taylor
️️️️
Я. Сонго'о
81'
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Блоксхэм
74'
Желтая карточка
А. Мейор
Замена
Д. Якобсон
️️️️
C. Forino Joseph
72'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Д. Тейлор
61'
Замена
Р. Кио
️️️️
K. Breckin
60'
Замена
Д. Гриммер
️️️️
Д. Лоу
60'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
J. Pattenden
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
Т. Блоксхэм
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
32
Taylor Clark
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
3-1-3-3
21
Равиццоли
3
5
Лоу
17
Тафазолли
88
Филлипс
17
26
4
Сковен
18
Тейлор
33
Тэйлор
23
2-1-2-5
21
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
34
Кинг
28
3
Мейор
28
14
Блоксхэм
5
2
3
3
Якобсон
3
Якобсон
3
26
36
Кио
36
Кио
26
5
Лоу
2
Гриммер
2
Гриммер
5
Лоу
18
Тейлор
11
Де Барр
11
Де Барр
18
Тейлор
17
12
МакКлири
12
МакКлири
17
24
Сонго'о
18
18
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
11
11
14
Блоксхэм
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Моркамб
1
Макс Стриек
ВР
32
Taylor Clark
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
32
Taylor Clark
ЦП
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Моркамб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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