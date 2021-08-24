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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Моркамб - Престон
Моркамб - Престон: обзор матча 24 августа 2021
Моркамб
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Престон
45+4'
Э. О'Коннор
61'
К. Стоктон
7'
Э. Риис
33'
Э. Риис
64'
Р. Ледсон
79'
С. ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Моркамб - Престон
90'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
83'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Д. Джонсон
Замена
J. McPake
️️️️
Ш. МакЛафлин
80'
Замена
А. Филлипс
️️️️
C. Duffus
80'
79'
ГОЛ! 2:4!
С. ван ден Берг
Замена
W. McDonald
️️️️
А. Гауа
76'
74'
Замена
П. Бауэр
️️️️
Д. Рафферти
64'
ГОЛ! 2:3!
Р. Ледсон
Пас отдал
Э. Риис
ГОЛ! 2:2!
К. Стоктон
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
61'
59'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
С. Синклейр
54'
Желтая карточка
Р. Ледсон
ГОЛ! 1:2!
Э. О'Коннор
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Э. Хьюз
Желтая карточка
C. Duffus
39'
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Риис
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Риис
Пас отдал
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
25
Jökull Andrésson
ВР
22
Грег Ли
ЦЗ
14
Courtney Duffus
ЦП
2
Райан Куни
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
8
Элфи МакКалмонт
ЦФ
21
Шейн МакЛафлин
ЦФ
8
Тумани Дьягурага
ЦФ
2
Энтони О'Коннор
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Моркамб
30
Barry Roche
ВР
16
Jacob Mensah
ЦЗ
15
Josh McPake
ЦФ
28
Каллум Джонс
ЦФ
8
Адам Филлипс
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
1-1-5
25
22
Ли
14
21
МакЛафлин
6
Лавелл
2
О'Коннор
8
Дьягурага
8
МакКалмонт
3-4-3
1
Радд
14
Стори
16
Хьюз
2
Рафферти
4
Ледсон
14
Джонсон
44
Поттс
7
Синклейр
4
ван ден Берг
8
Каннингэм
17
Риис
21
МакЛафлин
15
15
21
МакЛафлин
14
8
Филлипс
8
Филлипс
14
14
Гауа
15
15
14
Гауа
2
Рафферти
5
Бауэр
5
Бауэр
2
Рафферти
14
Джонсон
8
Бейлисс
8
Бейлисс
14
Джонсон
7
Синклейр
24
Магуайр
24
Магуайр
7
Синклейр
Остались в запасе
Моркамб
Престон
30
Barry Roche
ВР
16
Jacob Mensah
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
30
Barry Roche
ВР
16
Jacob Mensah
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Моркамб - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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