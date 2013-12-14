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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Раджа - Монтеррей
Раджа - Монтеррей: обзор матча 14 декабря 2013
Раджа
14.12.2013, суббота, 23:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Монтеррей
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Раджа - Монтеррей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Раджа
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1 : 1
25.10.2026
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2 : 0
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Монтеррей
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