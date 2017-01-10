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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Сошо - Монако
Сошо - Монако: обзор матча 10 января 2017
Сошо
10.01.2017, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Монако
83'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сошо - Монако
83'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
68'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
В. Жермен
64'
Желтая карточка
К. Глик
45'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Жан
45'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Раджи
6'
Желтая карточка
К. Жан
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сошо - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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