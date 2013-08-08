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Расписание матчей
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Сент-Джонстон - Минск
Сент-Джонстон - Минск: обзор матча 08 августа 2013
Сент-Джонстон
08.08.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Минск
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Статистика матча Сент-Джонстон - Минск
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Матчи команд
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08.11.2026
Динамо-Брест
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4 : 0
01.11.2026
Минск
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23.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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17.10.2026
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0 : 1
10.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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