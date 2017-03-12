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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Миллуолл
Тоттенхэм - Миллуолл: обзор матча 12 марта 2017
Тоттенхэм
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
6 : 0
Завершен
Миллуолл
31'
К. Эриксен
41'
Х. Сон
54'
Х. Сон
72'
Д. Алли
80'
В. Янссен
90'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Миллуолл
ГОЛ! 6:0!
Х. Сон
90'
ГОЛ! 5:0!
В. Янссен
80'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
В. Ваньяма
78'
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Алли
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Алли
72'
70'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Уоллес
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
54'
43'
Желтая карточка
Д. Уоллес
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
31'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Г. Кейн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тоттенхэм - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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