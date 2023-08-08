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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Рединг
Миллуолл - Рединг: обзор матча 08 августа 2023
Миллуолл
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 4
Завершен
Рединг
1'
К. Эхибхатиомхан
51'
К. Эхибхатиомхан
67'
Ч. Сэвидж
88'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Рединг
88'
ГОЛ! 0:4!
М. Камара
Желтая карточка
Д. Брайан
86'
Желтая карточка
Д. Эванс
85'
79'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
M. Carson
Замена
У. Хардинг
️️️️
Ш. Хатчинсон
77'
67'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Сэвидж
64'
Замена
B. Tuma
️️️️
C. Vickers
63'
Замена
Х. Дин
️️️️
T. Rushesha
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
62'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Эсс
61'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
61'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. МакНамара
61'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Б. Митчелл
61'
53'
Желтая карточка
M. Carson
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Эхибхатиомхан
46'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Л. Уинг
46'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Х. Книббс
39'
Желтая карточка
T. Rushesha
Желтая карточка
Р. Леонард
25'
Замена
Д. Брайан
️️️️
М. Уоллес
20'
19'
Желтая карточка
М. Камара
18'
Замена
М. Крейг
️️️️
А. Мбенг
10'
Желтая карточка
Х. Книббс
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Эхибхатиомхан
Пас отдал
C. Vickers
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
11
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Мамади Камара
АП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Джордж Эванс
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Рединг
25
Jökull Andrésson
ВР
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
26
Basil Tuma
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
4-3-2-1
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
4
Хатчинсон
20
МакНамара
18
Леонард
16
Митчелл
6
Сэйвилл
11
Эсс
9
Флемминг
9
Брэдшоу
2-1-2-1-3
13
Бойс-Кларк
3
6
Эбби
27
Мбенг
18
10
Уинг
28
Камара
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
14
3
Уоллес
23
Брайан
23
Брайан
3
Уоллес
4
Хатчинсон
45
Хардинг
45
Хардинг
4
Хатчинсон
16
Митчелл
12
Эванс
12
Эванс
16
Митчелл
11
Эсс
10
Эмаху
10
Эмаху
11
Эсс
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
20
МакНамара
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
20
МакНамара
3
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
3
14
6
Дин
6
Дин
14
10
Уинг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
10
Уинг
27
Мбенг
14
Крейг
14
Крейг
27
Мбенг
18
26
26
18
8
Книббс
39
Азиз
39
Азиз
8
Книббс
Остались в запасе
Миллуолл
Рединг
27
Коннал Трумен
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
25
Jökull Andrésson
ВР
1
Дин Бузанис
ВР
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
1
Дин Бузанис
ВР
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Миллуолл - Рединг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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